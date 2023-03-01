港媒：国务院港澳办或升格扩权

有消息人士称，中国国务院港澳事务办公室可能升格扩权，由国务院办事机构转为中共中央直属机构，并且明确联系、指导港澳两个中联办。

中共二十届中央委员会第二次全体会议（二中全会）星期二（2月28日）审议通过《党和国家机构改革方案》，并同意把方案部分内容提交全国人大会议审议。《星岛日报》星期三（3月1日）引述匿名消息人士作出以上报道。不过，上述消息未获官方确认。

二中全会公报没有披露改革方案内容，但重申一周前中共政治局会议的内容，强调机构改革必须以“加强党中央集中统一领导为统领”。分析认为，这轮改革将强化中共对国家安全、科技、金融等方面的领导。

据报道，有接近港澳系统的建制派人士透露，过去三年香港政治生态发生巨变，此次改革可能也将涉及港澳领域。至少两名建制派人士透露，中共二十大前夕，就有港澳系统将重新整合，港澳办升格扩权，强化中央对港澳工作的全面领导的传言，“至于怎么改，传了不少版本，还要等待最后公布。”

据传的改革版本包括，港澳办可能由国务院办事机构升格为中共中央直属机构，向国台办看齐。国务院台湾事务办公室（国台办）与中共中央台湾工作办公室（中台办）为一个机构两块牌子，“国台办是皮、中台办是骨”。

根据这一猜测，港澳办可能升格为“中共中央港澳工作办公室”，并仍保持原有名称，一个机构两块牌子。

也有消息猜测，机构改革可能强化港澳办的领导角色，加大对两个中联办的指导和协调，形成一体化领导。目前，港澳办与两个中联办都是正部级的“兄弟单位”，并非上下级关系。

2019年香港发生反修例风暴后，中共2020年2月成立中央港澳工作领导小组，取代原来设立的港澳协调小组，并设立领导小组办公室，与国务院港澳办合并设置。此后，港澳办频频以“中央港澳工作领导小组办公室”的名称公开亮相，并且增设宣传司、安全事务司，职能更加实体化。

