韩国希望美国同意韩国芯片厂商维持在华投资

韩国政府据报正与美国沟通，寻求保障韩国芯片制造商目前在中国的投资不受美国《芯片与科学法案》涉华条款影响。这正值华盛顿准备推出进一步规定，以限制投资流入中国。

韩联社星期二（2月28日）引述韩国外交部官员报道，韩国政府通过多种渠道与美方进行沟通，避免已在华进行投资的韩企受到不利影响。若护栏条款正式出台，各实体将根据条款规定申请补贴，并与美国商务部签订协议。韩国政府正与美方就有关韩企对外投资规模和范围进行讨论。

据路透社报道，美国在去年10月份出台措施，限制芯片厂商向中国出口先进生产设备，不过韩国公司获得一年豁免。目前三星电子和SK海力士都将中国视为关键市场，且设有记忆芯片工厂。

据了解，美国商务部将对在美建立半导体工厂的实体共提供390亿美元（约525.92亿新元）补贴，并将设立护栏条款，其中包含禁止有关实体在法案生效之日起10年内在中国等主要关注国投建半导体工厂等内容。

美国、韩国、日本和台湾四方官员今年2月16日曾召开视频会议，探讨设立预警系统，以确保芯片稳定供应，不过没有讨论出口管制问题。

韩国、美国和日本星期一（2月27日）在檀香山举行了首次经济安全对话，讨论了半导体和其他先进技术问题。