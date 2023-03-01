《环球时报》批马斯克助长冠病病毒从中国实验室泄露理论

中美关系紧张之际，中国官媒《环球时报》撰文点名特斯拉和推特老板马斯克，称他助长了冠病病毒是从中国武汉病毒研究所泄露的理论。

《环球时报》官方微信公号和微博星期二（2月28日）发布的这篇评论文章，由以犀利批评美国而著称的“耿直哥”撰写，题为《马斯克，你这是在砸中国的锅吗？》，截至目前在两个平台已获得几十万的阅读量。

文章称，美国的那些敌视中国的政治势力，又重新炒作起了冠病病毒是中国武汉病毒所泄漏的谣言”，并指马斯克近期在推特上参与讨论的言论，是在“栽赃”武汉病毒研究所。

文章截取了简介是“独立公民记者”的推特用户“KanekoaTheGreat”的推文，推文称美国传染病学专家福奇（Anthony Fauci）资助了武汉实验室，对美国国会撒了谎，并说“现在FBI和能源部都得出了冠病病毒来自武汉实验室的结论，这是不是意味着福奇资助了新冠病毒的研发？”

马斯克转发了这条推文，并写道：“他是通过‘生态健康联盟’（EcoHealth）这个中间组织做的。”

资料显示，“生态健康联盟”是一个美国研究组织，获得美国国立卫生研究院的款项。这个组织此前曾与武汉病毒研究所进行过合作，组织主席也在2021年初与世界卫生组织一起考察过武汉病毒研究所，并得出了病毒并不来自实验室的结论。

《环球时报》文章还说，这不是马斯克第一次掺和冠病来源议题，称他在去年12月多次发帖，“顺着美国右翼阴谋论者那套‘福奇资助了武汉病毒所搞出新冠病毒’的荒唐逻辑，要求处决‘隐瞒真相’的福奇”。

文章还指，虽然马斯克的言论只是攻击福奇，没有直接点名中国，但他所转载的帖文几乎都在将冠病病毒的来源和中国挂钩。同时，马斯克的这些言论还被那些敌视中国的美国右翼和反华媒体不断用作了“栽赃中国的素材”。

据美国《华尔街日报》报道，美国官员上月底说，美国能源部根据新的情报对冠病溯源问题得出的结论是，冠病病毒从中国实验室意外泄漏的可能性最大，但美国情报界对冠病源头的看法依然意见分歧。

