杨国强辞任碧桂园董事会主席 女儿杨惠妍接任

中国房地产集团碧桂园发布公告称，杨国强辞任主席及执行董事职务。杨惠妍已接任主席职位，也将继续担任执行董事。

据每日经济新闻报道，碧桂园星期三（3月1日）在港交所公告，公司主席及执行董事杨国强因年龄原因提出辞任主席及执行董事职务，由2023年3月1日起生效。杨国强将在辞任后以特别顾问的形式继续参与公司经营。

据公告，公司联席主席杨惠妍已接任为主席，并获委任为本公司提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，自2023年3月1日起生效，并将继续担任执行董事。

公告称，自2018年以来，杨惠妍已由公司副主席调任为联席主席，与杨国强共同管理集团日常工作，并负责集团的战略规划。

公开信息显示，41岁的杨惠妍是杨国强的二女儿。她毕业于美国俄亥俄州立大学，获颁市场营销及物流专业学士学位。2005年加入碧桂园集团担任采购部经理，2018年12月调任为联席主席。

据网媒“华尔街见闻”，碧桂园从创立伊始就是家族企业，早在2007年上市时，杨国强将70%股份全部转给杨惠妍，并立为执行董事，深度参与公司经营。截至2022年6月末，杨国强家族合计持有碧桂园61.26%的股份，二股东平安持股7.67%。