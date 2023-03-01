中国2月制造业PMI升至52.6 为近十年最高

中国2月份制造业采购经理指数（PMI）录得52.6%，比1月提高2.5个百分点，为近十年来最高水平。

中国国家统计局官网星期三（3月1日）发布数据显示，2月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%、56.3%和56.4%，分别高于上月2.5、1.9和3.5个百分点，三大指数均连续两个月位于扩张区间。

据统计，2月的制造业PMI数据是自2012年4月录得53.3%以后的最高水平，也远高于彭博经济师此前预计的50.6%中位数。

数据显示，2月制造业PMI各项分类指数均高于1月水平，调查的21个行业中，有18个位于扩张区间，较1月增加7个。同时，大、中、小型企业PMI均位于扩张区间，分别为53.7%、52.0%和51.2%，其中小型企业PMI是自2021年5月份以来首次重回荣枯线以上。

中国国家统计局高级统计师赵庆河分析，2月PMI继续回升显示，稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，企业复工复产、复商复市加快，中国经济景气水平继续回升。

他也指出，虽然企业生产经营景气状况持续改善，但调查中反映订单不足的制造业和服务业企业占比仍超过50.0%。这一数据较上月虽有所回落，但市场需求不足问题仍较突出，中国经济恢复基础尚需巩固，PMI后续走势仍有待进一步观察。