调查：疫情防控和中美关系恶化使在华美企展望悲观

受疫情封控冲击和日益恶化的中美关系影响，许多在华展业的美国公司对前景的展望变得更加悲观。

据彭博社星期三（3月1日）报道，参与中国美国商会（AmCham China）调查的319家公司中，超过一半表示2022年不会盈利，更有22%预计会录得亏损，这是至少2019年以来的最糟糕结果。有三分之二的受访者认为，反复的防疫封控和其他防疫限制措施导致了这一结果。

中国美国商会主席华刚林（Colm Rafferty）说，虽然中美贸易在疫情期间继续增长，但双边关系变得越来越复杂。他指出，去年尤其具有挑战性，特别是需要“努力确保遵守美国和中国的各种新规定”。

另一方面，企业的展望也比往年更加负面，有三分之一的受访者对中国国内市场和经济复苏前景感到悲观。受访者认为，中美紧张局势加剧是企业面临的最严重商业挑战，特别是在科技、研发等领域。

调查显示，约46%的受访者认为中美关系在2023年将继续恶化，比例高于前一年的24%。

调查显示，对未来的悲观情绪反映在高管们对投资方向的规划上。受访企业中，把中国列为新支出前三目的地的成员大幅下降，近一半的公司计划不进行新投资，另外9%计划削减投资。

虽然许多公司表示他们没有计划将供应链从中国转移，但12%的公司已经在将制造或采购转移到中国境外，另有12%的公司有此考虑，这两个数字几乎是一年前的两倍。

该调查于去年10月中旬至11月中旬进行。在调查之后，中国政府已经放弃了严格防疫政策，或将有助于改善公司展望，但受上月初气球事件影响，中美关系依然呈螺旋式下降。

