中国财长：一些地方债务风险较高 已督促化解风险

中国财政部部长刘昆说，今年经济有望总体回升，中国地方财政状况预计逐步向好。但他也提到，一些地方债务风险较高，还本付息压力较大，已督促有关地方抓实化解政府债务风险，守住不发生系统性风险的底线。

据中国网文字直播，中国国务院新闻办公室星期三（3月1日）举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍财政贯彻落实中共二十大决策部署有关情况。

在回答一些地方政府因土地出让收入减少、抗疫支出等因素面临财政紧平衡状况的问题时，刘昆首先通报去年的地方财政收支的情况。

他说，去年地方一般公共预算本级收入10.88万亿元（人民币，下同，约2.12万亿新元），扣除留抵退税因素后增长5.9%。一般公共预算支出22.5万亿元，比上年增长6.4%，地方财政运行总体平稳。

刘昆指出，随着疫情防控政策优化调整，以及稳经济一揽子政策和接续措施持续发力显效，今年经济有望总体回升，地方财政状况预计逐步向好。

就土地出让收入的问题，刘昆解释说，从全国地方政府性基金预算的情况看，有部分地出让收入调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右，去年虽然出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响可控。

他指出，由于具体数据尚待决算才能确定，若按照去年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。他特别说明，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出，收支之间是联动的，所以土地出让收入下降影响并没有那么大。

关于债务问题，刘昆说，中国去年法定债务的负债率约为50%左右，这个指标在全世界、在经济界都是比较低的。

他坦言，中国地方政府的债务主要是分布不均匀，一些地方债务风险较高，还本付息压力较大，财政部已督促有关地方承担主体责任，抓实化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，并强调，“这个底线我们守得住”。