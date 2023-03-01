中国网信办春节专项行动 处置借春节档电影挑起互撕对立

中共中央网络安全和信息化委员会办公室（简称“网信办”）在春节期间展开网络环境整治专项行动，加强处置借春节档电影挑起互撕对立、诱导明星粉丝刷票冲量等问题。

据“网信中国”微信公众号星期三（3月1日）发文，中央网信办部署开展“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动，在重点平台累计拦截清理违法不良信息119万余条，处置违规账号、群组16万余个。

网信办称，各网站平台强化春节期间值班值守，加大发现处置力度，集中查处一批违法违规典型案例，以“有效遏制网上突出问题，为广大网民营造出良好的春节舆论氛围”。

具体整治的五个方面包括，及时处置借春节档电影挑起互撕对立、严格查处恶意炒作炫耀服刑经历问题、严格管控编造虚假信息和虚假剧情问题、集中查处恶搞未成年人与诱导未成年人沉迷网络、整治网络赌博引流与传播低俗信息的问题。

针对借春节档电影挑起互撕对立和诱导明星粉丝刷票冲量等问题，网信部门在重点平台累计清理相关违法违规信息3.1万余条，处置“反黑粉审核群”“小摩托的作业群”等组织煽动粉丝对立的群组、账号8500余个，以防范粉丝群体互撕谩骂等问题反弹反复，维护积极健康的网络文化氛围。

有关部分网络账号利用服刑经历故意卖惨带货、刻意美化服刑生活、炫耀服刑经历等问题，网信部门重点平台累计清理相关违法违规信息7900余条，查处“寻亲男孩今晚没有哭”“大勇说事”等无底线蹭炒流量的账号407个，解散相关话题220个，同步排查处置组织策划的MCN机构，遏制借炒作劣迹行为史打造“网红”的不良风气。

部分网络账号借编造虚假信息制造恐慌情绪，有些账号通过虚构家庭伦理等低俗剧情骗取同情、诱导网民打赏，造成恶劣影响。网信部门重点平台累计清理涉疫情、突发事件、经济民生等领域虚假信息14万余条，标注含有虚构剧情的短视频信息4万余条，查处违法违规账号3300余个，处置违规直播间2000余个。

另外，网信部门在重点平台累计清理违法违规信息3.4万余条，处置“HHHH斌”“盼之”等违法违规账号3000余个，查处直播间280个，打击网上危害未成年人身心健康的行为，为青少年提供文明安全的网络环境。

关于网络赌博引流、传播低俗信息等问题，网信部门督促重点平台加大查处力度，清理网络赌博引流信息20万余条，依法关闭“老弟斗地主”“直播打鱼彤儿”等违规账号2800余个，并将涉嫌违法犯罪线索及时移交有关部门。

中央网信办相关负责人表示，此次专项行动有效遏制了网络乱象在春节期间反弹反复的势头，及时发现处置了一些网络生态新问题新苗头，整治工作取得预期成效。