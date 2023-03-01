中国财长：适度加大财政政策扩张力度

中国财政部部长刘昆说，今年将适度加大财政政策扩张力度，在财政支出强度、专项债投资拉动以及推动财力下沉方面加力，推动经济运行整体好转。

据中国网文字直播，中国国务院新闻办公室星期三（3月1日）举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍财政贯彻落实中共二十大决策部署有关情况。

刘昆在发布会上说，今年将更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹国内循环和国际循环，积极的财政政策加力提效，推动经济运行整体好转。

去年底召开的中央经济工作会议提出，2023年“积极的财政政策要加力提效”，刘昆针对相关提问答复称，当前中国经济恢复的基础尚不牢固，外部环境动荡不安，需要加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

他解释，“加力”就是要适度加大财政政策扩张力度。加力点主要是三个，一是在财政支出强度上加力，在2022年全国一般公共预算支出26.06万亿元（人民币，约5.07万亿新元）的基础上，今年将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。

二是在专项债投资拉动上加力，合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力；三是在推动财力下沉上加力，持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。

“提效”则是要提升政策效能，既要完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困，也要优化财政支出结构，有效带动扩大全社会投资，促进消费。

刘昆在发布会上也提及“积极的财政政策加力提效”的几项重点，包括完善税费支持政策，纾解企业困难；集中财力办大事；均衡区域间财力水平；优化支出结构等。

他还强调要严肃财经纪律，防范财政风险。严格财政收支规范管理，健全监督监控机制，坚决制止违法违规举债行为，遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性风险底线。