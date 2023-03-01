中国未成年人犯罪呈现低龄化增长趋势

中国最高人民检察院通报，近五年来未成年人犯罪有所增长，且呈现低龄化趋势，五年共起诉涉严重刑事犯罪未成年人17万9000人。

最高检党组副书记、常务副检察长童建明星期三（3月1日）在新闻发布会上介绍，2018年至2022年间，检察机关共受理审查起诉未成年人犯罪32万7000人，年均上升7.7%；其中不满16周岁的未成年人犯罪从2018年4600多人，上升至2022年8700多人，年均上升16.7%。

童建明指出，随着经济快速发展、社会日趋多元，未成年人犯罪有所增长，且呈现低龄化趋势。每个孩子走上犯罪歧途，都让家庭痛苦、社会痛心。针对涉罪未成年人心智还不成熟、人格尚未定型的特点，检察机关贯彻教育、感化、挽救方针，既坚持依法惩戒，又注重教育转化，力促迷途知返，力阻重新犯罪。对于主观恶性不大、犯罪情节较轻的未成年人，统筹落实宽严相济刑事政策和少捕慎诉慎押刑事司法政策，坚持非犯罪化、非刑罚化、非监禁化方向。

童建明介绍，2022年未成年人犯罪不捕率、不诉率分别为68.5%、59.9%，分别高出整体刑事犯罪不捕率、不诉率24.8个和32.5个百分点，较2018年分别上升34.4个和36.9个百分点。同时，五年共作出附条件不起诉决定7万1000人，适用率由12.2%上升至36.1%，有超过97%的被附条件不起诉未成年人走上正途。

童建明也强调，对于主观恶性深、犯罪手段残忍、后果严重的未成年人，坚决依法惩治，绝不一味纵容，一体落实“保护、教育、管束”措施，既让涉罪未成年人感受法治威严，也警示教育社会。五年共起诉涉严重刑事犯罪未成年人17万9000人。

童建明提到，不论是依法严肃追究还是宽缓处理，都要坚持帮助涉罪未成年人重新融入社会。检察机关会同相关部门全面落实未成年人刑事案件特别程序，完善犯罪记录封存制度，积极开展诉前观护帮教、不起诉跟踪帮教，用心用情感化挽救，助力“浪子回头”，五年来共有5100余名涉罪未成年人经帮教知错悔改，顺利考上大学。

另一方面，检察机关也会同公安机关、人民法院依法从严惩治杀害、伤害、性侵、拐卖、虐待等侵害未成年人犯罪。五年来检察机关起诉的成年人侵害未成年人犯罪中，一审被判处三年有期徒刑以上刑罚的有6万7000人，占判决总人数的41%，高出整体刑事犯罪23.9个百分点。

