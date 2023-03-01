买澳洲蛋“解蛋荒”挨批 台农委会：价差政府吸收

台湾面临严重缺蛋危机，农委会从澳洲进口高价鸡蛋因应，被批恐让政府倒贴，农委会主任委员陈吉仲强调，澳洲进口牵涉空运，价格一定比台湾贵，但价差会由农委会吸收，不会影响产地价格。

综合台湾ETtoday新闻云及《自由时报》报道，台湾立法院经济委员会星期三（3月1日）请陈吉仲就物价高涨与缺蛋荒等进行报告并备询。

陈吉仲会前接受媒体联访时说，这次台湾缺蛋主因是气候因素和禽流感疫情，禽流感又是H5N1高病原性，农委会会积极通过加工、专案短期进口补足消费者所需，3月起天气回稳，加上过去淘汰的老母鸡、换羽蛋鸡陆续恢复生产，鸡蛋产量会逐渐回稳。

他说，因应当前需求，已从澳洲开始短期专案进口鸡蛋，到3月底进口500万颗，用以跟加工业者交换库存鸡蛋，让加工业把库存先释出上市。

针对澳洲进口鸡蛋成本过高、为何不从日本进口的问题，陈吉仲说，去年是从日本进口，但今年日本也受禽流感影响，扑杀1700多万只鸡，日本也需从其他国家进口鸡蛋，因此今年台湾才改从澳洲进口。

对于有专家质疑，从澳洲进口鸡蛋政府恐怕要倒贴3000万元（新台币，约132万新元），陈吉仲说，这次走空运比较贵，但农委会农损基金有编列相关产销调节预算，会全额吸收增加的成本，主要是确保消费者买到鸡蛋，不会影响到产地价格，请农民放心。

至于蛋荒何时可解，陈吉仲说，3月会通过进口与加工业者调度，满足消费者的需求，但他坦言，台湾产蛋量预计还要再两三个月才会恢复。

