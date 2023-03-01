中国银行业协会副秘书长郭三野被查

中国金融领域反腐力度不减，任职中国银行业协会副秘书长14年的郭三野被查。

中国银保监会官网星期二（2月28日）发布消息称，据中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组、北京市监委消息，郭三野涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，大兴区监委对其监察调查。

公开资料显示，郭三野现年53岁，湖北浠水人，曾历任中国对外建设总公司企业管理部处长，中外建华诚城市建设有限公司董事、总经济师、副总经理。

郭三野在2007年12月进入中国银行业协会，从教育培训部主任做起，一年后的2008年12月，升任中国银行业协会副秘书长，此后14年多，一直担任这一职务。

在郭三野被查通报公布的四天前，也有一位曾在中国银行业协会工作的领导干部被查，即河南省农村信用社联合社原党委书记王哲。

王哲曾任焦作市政府副市长，郑州市政府党组成员、副市长，郑州市委常委、宣传部部长，河南省农村信用社联合社党委书记等职务。2019年3月至2020年7月，他曾在中国银行业协会工作。

中国银行业协会是经中国人民银行和民政部批准成立，并在民政部登记注册的全国性非营利社会团体，是中国银行业自律组织。

2003年银监会成立后，中国银行业协会的主管单位由中国人民银行变更为银监会；2018年3月银保监会成立后，主管单位再次变更。其日常办事机构为秘书处，秘书处设秘书长一名，副秘书长若干名。