温州瑞安市三孩家庭购房最高补助购房款的1.2%

浙江省温州瑞安市出台购房新政策，“三孩”家庭购房最高可申请购房款1.2%的消费补助。

据温州晚报星期二（2月28日）从瑞安市住建局获悉，符合中国国家二孩及三孩生育政策且户籍地为瑞安市的家庭，可享受相应购房补助，该项购房补助不受唯一住房限制，分阶段实行。

瑞安市住建局有关负责人介绍，2023年2月28日起至3月31日购房的“二孩”家庭，在取得房屋不动产证后，可申请购房款1%的消费补助，“三孩”家庭可申请购房款1.2%的消费补助。

据介绍，2023年4月1日至12月31日购房的“二孩”家庭，在取得房屋不动产证后，可申请购房款0.5%的消费补助，“三孩”家庭可申请购房款0.6%的消费补助。

住建部门提醒市民，申请购房补贴应当以家庭为单位进行，且申请人应为瑞安市户籍，每个家庭只能享受一次。再婚夫妻再婚前生育的子女，不纳入现家庭子女数合并计算。

据每日经济新闻报道，房产信息服务平台安居客显示，瑞安2月新房均价为19889元/m²（人民币，下同，约3875.77新元），与当地1月新房均价持平。据此计算，瑞安一户三孩家庭今年3月31日前购房，购买一套100平米的新房可获得23866.8元消费补贴。

据房地产家居网络平台房天下网，瑞安2月新房均价为18724元/m²。据此计算，瑞安一户三孩家庭今年3月31日前购房，购买一套100平米的新房可获得22468.8元消费补贴。

公开资料显示，瑞安地处浙江东南沿海，是浙江省重要的现代工贸城市、历史文化名城和温州大都市区南翼中心城市，陆域面积1350平方公里，海域面积3037平方公里，下辖九镇12街两乡。

据公安部门统计，2021年末瑞安全市户籍人口为125.63万人，人口出生率6.40％，死亡率5.86％，人口自然增长率为0.54％。