上海野生动物园大熊猫患肠梗阻送院治疗

中国上海野生动物园雌性大熊猫“七七”因疑似患肠梗阻，被送往三甲医院上海仁济医院检查，目前正在全力医治。

据澎湃新闻报道，事件曝光是因一名自称三甲医院医护人员的网民，发现医院临床病例单上有一个病人姓名栏写着“熊猫”后，通过监控发现真的是国宝动物大熊猫，感到有趣便分享到了社交媒体上。该网友说，听说大熊猫是因为肠梗阻送院检查，希望它能早日康复。

上海野生动物园星期三（3月1日）证实，网传的熊猫患者是该动物园四岁半的大熊猫“七七”。

据动物园介绍，“七七”2月24日夜间出现活动少、休息多、食欲欠佳等异常表现，2月26日经动物园兽医与中国大熊猫保护研究中心专家共同会诊，初步诊断“七七”可能发生了肠梗阻，遂采取输液、润肠等措施，并及时安排“七七”接受进一步检查。“七七”在2月27日被送往上海仁济医院进行胸腹部CT检查，CT报告确诊“七七”为不完全性肠梗阻合并肺炎。

目前，具有成功治疗肠梗阻经验的中国大熊猫保护研究中心兽医、饲养专家，具有丰富临床经验的上海仁济医院胃肠外科专家和上海野生动物园兽医团队组成的专家组已会诊形成治疗意见，决定对“七七”实施手术。

据中国网民在社交媒体分享的资料，肠梗阻在熊猫中较为少见，但严重时可致命的疾病。去年3月4日，上海野生动物园18岁雄性大熊猫“雅奥”就因肠梗阻医治无效去世。

资料显示，肠梗阻是指各种原因导致的肠道不通畅，肠内容物不能正常通过肠道，从而引起腹痛、呕吐、便秘等一系列症状。