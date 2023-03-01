中国全国人大代表再吁延长春节假期

中国全国两会前夕，全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平再次建议延长春节假期，取消调休制度。

据澎湃新闻报道，赵皖平星期二（2月28日）通过个人社交平台发布文章称，在推进中国式现代化的过程中，也要同步推进春节的现代化，需要与时俱进，量身打造一个适配工业化、信息化时代的现代化新春节。

赵皖平建议，将三天春节法定假期增加至五天，加上一头一尾两个周末，取消调休制度，将春节假期延长至九天。

有关调整燃放烟花爆竹政策方面，他建议，设立集中燃放点，在规定时段、规定区域，合理、有序引导禁放区有需求的市民前往燃放，以充分回应市民燃放需求，同时加强安全防护及保障，对可以燃放的烟花爆竹进行分类，危险性较大的，不建议个人进行燃放

赵皖平是第十三届、十四届全国人大代表，此前曾在全国两会上提出过延长春节假期的建议。2019年全国两会时，赵皖平提交了《关于延长春节假期的建议》，建议春节假期延长两到三天，经报道后引起网民广泛关注，微博热搜阅读量在两天内一度超过1.4亿。

另外，多名代表也提出了关于调休与双休等休息日调整的建议。其中，全国政协委员熊水龙建议试点开展周休日实行“隔周三休”的制度，即首周休息一天，次周休息三天。全国人大代表魏琴则建议每周单休月末连休五天。