FBI评估认为冠病病毒可能自武汉实验室泄露 中国外交部反驳

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）说，FBI评估认为，冠病疫情大流行可能是中国武汉病毒研究所泄露所导致的。

据FBI官方推特账号发布的消息，雷在星期二（2月28日）接受福克斯新闻（Fox News）采访时说，FBI经过相当长时间的评估后认为，冠病疫情很可能源自武汉的一个实验室泄露事件。

雷透露，由于机密原因，他不能分享FBI评估的更多细节细节。不过，他认为中国政府一直在“竭力阻挠和混淆”（thwart and obfuscate）美国和其他国家为了解疫情的起源所做的努力。

中国外交部发言人毛宁星期三（3月1日）在例行记者会上回应相关提问时说，中国注意到了有关的报道，强调实验室泄露极不可能，并坚决反对借疫情溯源“搞任何形式的政治操弄”。

毛宁说，中国始终支持和参与全球冠病病毒科学溯源，强调病毒溯源是复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。她说，实验室泄露极不可能，是中国和世界卫生组织联合专家组实地走访武汉相关实验室、同科研人员深入交流之后得出的权威科学结论，准确反映在有关联合研究报告中，得到了国际社会和科学界的广泛认可。

毛宁还说，中国坚决反对借溯源问题搞任何形式的政治操弄。她指出，情报部门搞科学问题，本身就是将溯源问题政治化，“基于美国情报部门造假欺骗的斑斑劣迹，他们得出的结论没有任何可信度可言。”

毛宁说，美国再次翻炒“实验室泄漏论”抹黑不了中国，只会进一步拉低自身的信誉。中国敦促美国尊重科学和事实，停止将冠病病毒溯源问题政治化，停止搞政治溯源、情报溯源，停止干扰破坏国际社会的团结抗疫和全球溯源科学合作。

目前的新一轮对疫情起源的讨论始于《华尔街日报》上星期天（2月26日）的报道。据报道，美国能源部称，根据新的情报对冠病溯源问题得出结论，认为冠病病毒从中国实验室意外泄漏的可能性最大。不过，其他四个机构和一个国家情报小组仍然认为，冠病可能是自然传播的结果，另有两个机构还没有得出结论。

白宫国家安全发言人柯比星期一（2月27日）也说，美国政府还没有就冠病的起源达成明确的结论和共识。

