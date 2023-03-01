中国指美无视中国在履行入世承诺上的巨大成绩

中国商务部发表声明称，美国贸易代表办公室发布的《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》无视中国在履行承诺方面的巨大成绩，中国对此坚决反对。

据中国商务部网站消息，商务部世贸司负责人星期三（3月1日）以答记者问的形式回应美国贸易代表办公室发布的上述报告。

中国商务部称注意到这份报告和有关不实指责，并称美方无视中国在履行世贸组织承诺方面取得的巨大成绩，歪曲中国市场经济建设的显著成就，否认中国对多边贸易体制和世界经济发展作出的重要贡献，同时用自己对“市场经济”的判定标准评判其他成员，“既缺乏法理依据，又缺乏事实根据，充分暴露了美方的单边主义思维和一贯的霸凌行径”，中方对此表示坚决反对。

中国商务部反批美国“大搞单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链”，严重损害多边贸易体制的权威性和有效性；并指美不仅不执行世贸组织裁决，还使世贸组织上诉机构陷入“瘫痪”，严重削弱多边贸易体制的核心价值和基本原则，呼吁美方“及时纠正错误言行”，遵守世贸组织规则和自身承诺。

美国贸易代表办公室2月24日发布向美国国会提交的《2022年中国履行世贸组织承诺报告》，详细列举了拜登政府对中国履行加入世贸组织承诺的评估。

美国贸易代表戴琪在新闻稿中说，中国“在加入世贸组织20多年后，仍然采用国家主导的经济和贸易方式，这与世贸组织所有成员国认可的开放、市场化原则背道而驰。”

根据《2000年美中关系法》和《美国法典》的要求，美国贸易代表每年要向美国国会报告中国履行与加入世贸组织有关的承诺的情况，包括对美国作出的多边承诺和任何双边承诺。