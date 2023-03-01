中国渤海再发现亿吨级油田 

中国渤海连续第三年勘探发现亿吨级油田，最新发现的渤中26-6油田地质储量超过1.3亿吨，可开采原油超2000万吨、开采天然气超90亿立方米。

据澎湃新闻星期三（3月1日）报道，中国海油透露，渤中26-6油田为目前中国国内最大的变质岩潜山油田，其发现进一步夯实了中国海上油气资源储量基础，对于保障国家能源安全具有重要意义。

据介绍，渤中26-6油田位于渤海南部海域，距离天津市约170公里，位于渤海黄河口凹陷与渤中凹陷两大富烃凹陷之间。发现井渤中26-6-2井钻遇油气层累计超过320米，完钻井深4480米，测试平均日产油超270吨，平均日产气超32万方，证实了该油田具有储量规模大、油品性质好、测试产能高的特点。

渤中26-6油田探明地质储量超1.3亿吨油当量，按正常采收率，能够开采原油超2000万吨，提炼成汽油后可供1万辆小汽车正常行驶30年，同时可开采天然气超90亿立方米，能够满足天津市常住人口使用近15年。

中国海油首席执行官周心怀说，渤中26-6油田的成功发现，打破了渤海南部探区潜山一直没有规模性商业发现的局面，展示了渤海隐蔽型潜山油气藏勘探的广阔前景，对类似盆地的勘探具有重要的指导意义。

海洋油气是国内能源重要增长极。中国海油推进国内油气增储上产“七年行动计划”以来，已指导发现了垦利6-1油田、垦利10-2油田两个亿吨级岩性油田，以及此次的渤中26-6油田。据统计，渤海油田过去五年累计新增油气探明地质储量已超10亿吨。

