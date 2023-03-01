中国重开后涌现报复性消费 优质牛肉受欢迎

在严格的冠病防疫封控措施结束后，中国消费者再次涌入火锅连锁店和高档餐厅，带动优质牛肉的大量消费。

据彭博社星期三（3月1日）报道，荷兰合作银行高级动物蛋白分析师吉得利白德（Angus Gidley-Baird）说，许多中国人购买牛肉的频率正在增加，尤其是年轻人、中高收入家庭和重视健康的群体。防疫政策转向后，消费者将把钱花在他们认为有价值的事物上，意味着优质牛肉的需求将上升。

吉得利白德说：“人们认为牛肉有更好的口感，可以带来不同的饮食体验，也有益于健康。”虽然猪肉在中国的餐饮上继续占据主导地位，但牛肉被视为蛋白质和铁的优质来源。

据了解，中国消费的转变与其他许多地区大不相同。世界各地的消费者普遍减少了牛肉的食用，即便在传统上主要从牛肉摄取蛋白质的国家亦是如此。这其中包括通胀和家庭预算收紧的因素，也有对健康风险和环境的担忧。

虽然经济形势疲软会拖累较低收入群体的消费，但其他阶层的牛肉消费量正在上升。

吉得利白德预计，优质牛肉的消费会逐渐增加，不过总消费量的增长可能会更加缓慢。

荷兰合作银行表示，这将为澳大利亚带来商机，尤其是目前美国面临牛肉供应下降的情况，巴西对中国的牛肉出口也因疯牛病例而暂停。

澳大利亚去年是对中国的第三大牛肉出口国，仅次于巴西和美国。