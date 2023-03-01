彭博：苹果供应商将生产线迁出中国速度或快于预期

苹果公司最重要的合作伙伴之一认为，中国供应商或以远超许多观察人士预期的速度向海外转移产能，以免受到中美紧张局势升级的影响。

据彭博社星期三（3月1日）报道，AirPods制造商歌尔股份的副董事长吉永和良（Kazuyoshi Yoshinaga）称，歌尔初步对越南的新工厂投资2.8亿美元（约3.78亿新元），同时考虑在印度扩张。

报道说，歌尔股份是在中国本土以外寻找落脚点的众多制造商之一。目前中国仍是iPhone、PlayStation等各种设备的主要生产地。

吉永和良称，美国科技公司也一直在大力推动歌尔等制造商寻找其他生产地点。

吉永和良在位于河内以北的庞大歌尔工业园区内的办公室表示，“从上个月开始，几乎每天都有许多客户来参观”，而主导话题则是什么时候可以搬离中国。

中美冲突领域的日益扩大，以及防疫措施在去年严重影响从手机到汽车的各种供应等问题，引发了科技公司对电子行业几十年来的供应链的重新考虑。

据报道，苹果公司一直对其是否打算追求地域多元化保持沉默，一直很谨慎地避免暗示其可能削减在中国的投资。围绕歌尔和富士康等公司，苹果已经在中国打造了一个生态系统，这些公司总共雇佣了数以百万计的员工。

彭博行业研究估计，将10%的苹果产能移出中国可能需要八年时间。

但吉永和良认为，速度将比预计的快得多，而且大多数中国科技制造商都面临着这种压力，估计目前有90%的制造商都在考虑这个问题。

据了解，印度在客户中的呼声很高，反映出该国作为市场和制造业基地的潜力。

吉永和良表示，“如果客户决定在印度建立生产线，我们可能不得不认真考虑这件事。目前我们专注于建设越南的生产设施。”