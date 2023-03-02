中国财长：卖地减收2万亿影响没那么大

对于去年中国地方卖地减收2万亿元（人民币，下同，约4000亿新元），中国财政部长刘昆回应说：“影响并没有那么大”。

据第一财经报道，刘昆周三（3月1日）在国新办发布会上说，土地出让收入列地方的政府性基金预算，是地方政府性基金预算的主体。从全国地方政府性基金预算的情况看，有部分收入调入一般公共预算使用，约占地方政府性基金预算的15%左右，去年虽然出现了下降的情况，但对地方一般公共预算支出的影响是可控的。

他介绍，具体数据尚待决算才能确定，若按照2022年土地出让收入减收约2万亿元匡算，影响地方一般公共预算财力约3000亿元。

刘昆说：“我想说明一下，土地出让收入是毛收入，收入减少的同时，也会相应减少拆迁补偿等成本性支出。我为什么专门说明一下这个情况，因为收支之间是联动的，所以它的收入下降影响并没有那么大。”

比如，广东某镇去年初预计土地出让收入约为18亿元，但由于土地市场低迷，地块没能如期推出，最终在当年预算调整中将年初预计收入调减17亿多元，降幅近98%。相应地，该镇调减由国有土地使用权出让分成收入及专项债券安排的项目支出17.80亿元。

他介绍，中国的财政有“四本账”，分别是一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。其中一般公共预算以税收收入为主，非税收入为辅，跟民生等相关支出主要体现在这本账中。而政府性基金预算则主要是对特定对象收取的资金，专项用于特定公共事业发展，其中土地出让收入占地方政府性基金预算收入比重达到九成。

近20年来，随着房地产市场快速发展，地方政府土地出让收入增长较快，2021年达到8.7万亿元的峰值。由于近些年经济增长放缓，叠加疫情冲击、减税降费等影响，地方一般公共预算收入增长乏力，地方对土地出让收入依赖度在增加。按照预算法，政府性基金可以通过“调出资金”或补充“预算稳定调节基金”的方式供一般公共预算使用。因此以地方卖地收入为主的政府性基金成为地方财力的一大重要来源。

不过按照刘昆上述解释，地方政府性基金中调入一般公共预算收入的资金占比约15%，因此卖地收入下降2万亿，只影响地方一般公共预算财力约3000亿元。

而为了弥补去年地方一般公共预算本级收入的下滑（-2.1%），中央财政加大了对地方转移支付力度，这在一定程度上对冲了地方减收压力。中国财政部数据显示，去年全年中央对地方转移支付规模9.71万亿元，增加1.42万亿元，增长17.1%。

刘昆说，目前地方40%左右的财力来自中央对地方的转移支付，过去三年，中央对地方转移支付年均增长了9.3%。这一增速比地方本级一般公共预算收入的增长幅度高了6.8个百分点，这就有效弥补了本级收入的不足。从地方预算执行情况看，过去三年地方财政支出平均增幅达到3.4%，所以，地方财政是紧平衡状态，但也是总量增加的状态。地方执行的情况是比较好的。