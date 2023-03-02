2月的最后一天，“鄱阳湖又枯了”的话题登上热搜，作为中国最大淡水湖，鄱阳湖水体面积缩至近10年同期最小。

据中国天气网报道，继去年9月后，星子站等站点水位近期再度跌破8米极枯线，枯水蓝色预警启动。然而，今年2月初，中国雨雪天气频繁，江南、华南等地几乎阴雨天天见，鄱阳湖水位依旧持续走低。江西省水文监测中心消息，2月27日8时，鄱阳湖星子站水位跌至7.9米，低于8米极枯水位线，发布枯水蓝色预警。

从卫星图上看，鄱阳湖近期“瘦身”明显，水体面积达到了近10年来同期面积最小值。国家卫星气象中心FY-3D气象卫星监测显示，2月27日，鄱阳湖水体面积约1044平方公里，鄱阳湖水体面积较近十年同期平均值相比减小了约21.8%，与去年同期相比，水体面积缩小了约30.5%，达到近10年来同期面积最小值。

中国天气网气象分析师石妍解释：“虽然今年2月份降水较1月明显增多，但是降水量跟汛期比还是有限，加上鄱阳湖的来水除了受降水影响，还会受到上游来水等因素影响，降水并非影响水位变化的决定因素。”鄱阳湖在2月下旬出现水位持续走低现象，也跟江西五河来水减少及长江干流水位转退有一定关系。

根据预报，未来一周，江西仍以晴或多云的天气为主，气温持续偏高，降水相比常年同期明显偏少。水文部门分析，鄱阳湖水位还将持续走低，沿岸相关单位和公众需继续做好各项低水位应对工作。

