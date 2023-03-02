杭州男子苹果店内大喊“华为加油”被批哗众取宠

浙江杭州一男子在当地苹果手机店内用喇叭大喊“华为加油，支持国货”，被网民批评为了流量哗众取宠。

《杭州日报》星期二（2月28日）报道，星期一（27日）有一男子在杭州西湖湖滨银泰in77的苹果店内拿着喇叭大喊“华为加油”、“加油China”、“支持国货，从我做起”等口号。

从视频中可以看到，当时店内有很多顾客，男子的行为也吸引了很多人的关注，随后该男子被店铺工作人员请了出去。

视频在互联网上传播开来，多数网民不认同男子的做法，认为他的行为非但不会给华为增加好感，反而惹人厌烦。后续也有网民扒出，该男子是某平台的短视频播主，喊话行为是满足粉丝要求的挑战，许多评论进一步批评其为了流量不择手段。

这并非第一次有人在苹果店内喊出支持华为的口号。2021年9月苹果iPhone 13发售时，也有一男子在杭州西湖银泰苹果店门口用喇叭喊出“支持国产，支持华为”的口号。

今年以来，陆续有知情人士透露，美国已停止向美国供应商批准与发出针对华为的出口许可证，进一步打击这家中国科技企业。据路透社此前报道，此次受影响的产品包括5G级别以下的产品，例如4G产品、第六和第七版无线网络、人工智能，以及高性能计算和云端产品。