英外长称香港自由遭侵蚀 中使馆批干涉中国内政

针对英国外交部长克莱弗利（James Cleverly）称香港言论自由与集会自由在《国安法》下遭侵蚀一事，中国驻英国大使馆回应称其言论罔顾基本事实，粗暴干涉中国内政，中国坚决反对并已提出严正交涉。

据中国驻英国大使馆官网星期三（3月1日）发布的立场表态文件，针对克莱弗利星期一（2月27日）在联合国人权理事会第52届会议发言中批评新疆、香港人权问题，大使馆发言人强调，香港、新疆事务是中国内政，任何外国无权干涉。

针对香港问题，发言人提醒英国，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港《基本法》，绝不是《中英联合声明》。发言人强调，香港回归25年来，“一国两制”实践取得了公认的成功，“香港民众今天依法享有远远超出英国殖民统治时期的更多权利和自由。”

发言人也说，联合国人权高专办发布的所谓涉疆评估报告是虚假信息的大杂烩，完全非法、无效，并称目前包括维吾尔族在内的新疆各族人民安居乐业，和睦相处，各项权利依法充分得到保障。

发言人还说，联合国人权理事会应是各方就人权问题开展建设性对话与合作的重要平台，指英国及其他一些势力持续在人权理事会“搞政治操弄、攻击抹黑他国，干涉别国内政”的作法不具有建设性，“图谋也绝不可能得逞”。

发言人敦促英国纠正在人权问题上的错误做法，停止双重标准，停止政治操弄，回到对话合作轨道上来，为国际人权事业发展真正做些实事。

据英国政府网站发布的演讲稿，克莱弗利在人权理事会会议发言中说，在香港《国安法》下，香港独立媒体机构已被关闭，《基本法》所保障的言论和集会自由也被削弱，并指像黎智英这样发声的记者和商人都被逮捕。

克莱弗利呼吁，香港和北京应该维护《中英联合声明》，并敦促他们执行人权理事会报告的建议。

香港政府星期二（2月28日）也在官方新闻网发布新闻稿，对克莱弗利的发言表达了强烈不满。港府指，克莱弗利的言论纯属政治抹黑和歪曲事实，是出于政治目的的双重标准，以及政治凌驾法律的伎俩。

港府强调，《国安法》实施以来，香港的传媒环境依然蓬勃。一如既往，传媒可行使监督政府工作的权利，并称只要不违法，媒体评论和批评政府施政的自由不受限制，也经常出现。

