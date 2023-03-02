美财政部官员据报上周访问中国

中美关系在气球事件后空前紧张之际，美国财政部高级官员据报上周前往中国进行了工作访问，显示两国外交活动仍在继续。

美国《华尔街日报》星期三（3月1日）引述知情人士报道，美国财政部专注于亚洲事务的副助理部长卡普罗斯（Robert Kaproth）上周前往北京，与中国官员就宏观经济及金融问题举行了工作级会晤。

知情人士透露，虽然美国财政部长耶伦正在计划访问中国，但此次两国官员会面并不是为了安排她的访问。另一名相关人士形容，卡普罗斯与中国官员之间的会晤“建设性且友好”（constructive and friendly），并说双方简短地讨论了耶伦访华的可能性，但没有达成结论。

耶伦此前回应访华行程问题时说，她没有关于访问时间的任何细节，但“相信我们会在适当的时候恢复这些讨论”。

美国财政部发言人星期三回应媒体问询时说，政府对中国的态度没有改变，仍然认为保持沟通的渠道是很重要的，且现在比以往任何时候都更重要。发言人也强调，政府将始终做捍卫美国国家安全所需的事情。

奥巴马政府时期的财政部高级官员西格尔（Stephanie Segal）透露，以前美国财政部官员会定期与中国同行就经济问题举行工作会议，但冠病疫情和中美紧张关系加剧使这些接触暂停了。她认为，卡普罗斯此次的访问是某种形式的回归，“相对于过去几年确实很突出，但这种访问在过去绝对是常见的。”

中美关系在去年11月美国总统拜登与中国国家主席习近平在峇厘岛会面后有过改善，但在今年2月初美军击落一个飞过美国上空的中国气球、美国国务卿布林肯也因此推迟访华行程后，再次陷入低谷。

包括布林肯和耶伦在内的许多美国官员近期也多次强调，若中国在俄乌战争中对俄罗斯提供军事援助，将要为之付出代价，包括美国会进一步制裁中国实体等。中国则反驳为俄罗斯提供武器的指控，并指责华盛顿挑起矛盾。

另据路透社报道，布林肯星期三说，他没有计划在本周新德里举行的二十国集团（G20）会议期间会见俄罗斯或中国的外长。