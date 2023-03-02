美国务院批准6.19亿美元对台潜在军售案

美国官方在当地时间星期三（3月1日）宣布，总值约6亿1900万美元（8亿3251万新元）的F-16弹药和相关设备对台潜在军售案已获得美国国务院的批准。

美国国防部旗下的国防安全合作署（DSCA）在官网刊登新闻稿公布，军售案涉及100枚AGM-88B高速反辐射导弹、200枚AIM-120C-8先进中程空对空导弹等等。主要承包商为雷神（Raytheon）和洛克希德·马丁（Lockheed Martin）两家美国公司。

国防安全合作署介绍，军售案将在台湾持续进行的武装部队现代化，以及确保台湾具备可靠防御能力方面提供支持，符合美国的国家、经济和安全利益，并有助于改善台湾的安全程度，也确保区域政局稳定，继续实现军事平衡和经济发展。

国防安全合作署也强调，军售案不会导致区域基本军事平衡出现变化。

台湾国防部也证实，美国政府在美东时间3月1日就军售案进行知会国会程序，并可能在一个月后正式生效。

台湾国防部在新闻稿中指中国大陆常态性派遣军机与无人机袭扰台湾防空识别区，影响台湾空域行动自由，已对台湾形成严峻的军事威胁。面对这一情况，美国基于《台湾关系法》与六项保证，持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定的基础。

国防部说，美国同意供售的相关导弹，均为台湾空军已完备作战能力之弹种，并针对部分功能强化升级，除可有效捍卫领空应对大陆军方威胁挑衅，也彰显台湾预囤作战需求强化防卫韧性，备战而不求战、自助而后人助之自我防卫决心。