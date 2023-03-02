港奥委会名誉副会长：运动队难以时时监督国歌播放是否正确

对于冰球比赛播放中国国歌出错一事，港协暨奥委会名誉副会长贝钧奇说，赴海外比赛的运动队难以时时监督国歌播放是否正确。

据《明报》报道，贝钧奇星期四（3月2日）在电台节目上说，冰球协会已按指引向提供正确的国歌，认为可能当时有工作人员再自行到互联网搜寻，导致再次出错。他认为，香港政府有责任再与互联网供应商交涉，以将正确国歌结果置顶。

港协暨奥委会去年11月颁布的指引列明，领队须在播放国歌或升挂区旗前，即场向赛事主办机构再次核对。被问到这次冰球协会是否有疏忽，贝钧奇说正在调查，又说现在指引充足，但实际执行上有难度，要视乎场地的环境。

他举例指，香港击剑总会曾汇报，领队提交国歌后坚持要监督播放程序，但主办单位感到不耐烦，致双方有争执。他又以足球赛为例，指比赛场地与播音室距离遥远，领队难以时时监督。

贝钧奇又说，会要求各个体育项目的香港代表队出赛时，更加关注及小心处理国歌播放事宜，不过他指出，即使已提交正确国歌，也要视乎对方的处理态度，指有些负责播放的工作人员漫不经心，故政府应再与互联网供应商交涉，避免搜寻器将错误结果置顶。

香港队星期二于世界冰球锦标赛分组赛对阵伊朗，赛后播放中国国歌环节时，主办单位错播反修例歌曲《愿荣光归香港》。