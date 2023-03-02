中国人社部：会适时调整个人养老金缴费上限

中国人口老龄化问题推动养老金制度改革，部分城市去年推出个人养老金制度以来，已有2817万人参与。中国人力资源和社会保障部介绍，目前每年缴费上限是1万2000元（人民币，下同，约2340新元），以后会适时调整缴费上限。

据澎湃新闻报道，中国人社部副部长李忠星期四（3月2日）在就业和社会保障工作情况发布会上，针对已在36个先行城市和地区启动实施的个人养老金制度，做出上述介绍。

李忠说，个人养老金是有政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险，是多层次养老保险体系的一项重要制度安排。去年11月底正式启动实施个人养老金制度，标志着中国多层次、多支柱养老保险制度框架基本形成。

目前中国养老保险体系主要包括三个层次，即“三支柱”，第一支柱是基本养老保险，第二支柱是企业年金和职业年金，第三支柱则是个人养老金，同时还包括其他个人商业养老金融业务。

李忠介绍，个人养老金的第一个特点是政策优惠支持，缴费金额在缴费阶段享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时也按3%较低税率征税。他介绍，目前每年缴费上限是1万2000元，以后会适时调整缴费上限。

个人养老金的第二个特点是产品选择多样。据介绍，目前有关监管部门批准了137支公募基金、19个商业养老保险、18支理财产品、465个储蓄存款等个人养老金投资产品，参加人可以根据自己的投资偏好自主选择。随着制度实施，投资产品还会进一步丰富。

李忠介绍，个人养老金还拥有服务更加便捷的特点，由人社部牵头建设的个人养老金信息管理服务平台，可用于信息记录、查询和服务等，参加人可以直观掌握自己个人养老金的运行情况。参加人也可以通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡等入口直接登陆个人养老金信息管理服务平台，并通过商业银行渠道开设账户、缴费并购买金融产品。

李忠也说，个人养老金制度是一项全新制度，下一步人社部将按照先行一年的部署要求，会同相关部门进一步做好政策宣传解读，总结经验、完善政策，积极稳妥推进制度实施。

