台南正副议长涉贿选案 检方起诉邱莉莉林志展等10人

台南地检署星期四（3月2日）侦结第四届台南市议会正副议长选举涉嫌贿选及相关暴力案件，对议长邱莉莉、副议长林志展等10人提起公诉。

据台湾中央社报道，台南地检署于1月3日指挥检、警、调等单位人力，对邱莉莉、林志展及台南市议员李文俊、黄丽招、张世贤、李镇国等人住处，及相关涉案人杨志强、郭再钦、林士杰及黄怡萍等人住处执行搜索，并陆续向法院声请羁押郭再钦、杨志强、黄怡萍、林士杰、李文俊、黄丽招六人获准。

南检星期四宣布侦结，依违反公职人员选举罢免法及刑法等罪嫌，对邱莉莉、林志展、郭再钦、杨志强、黄怡萍、林士杰、李文俊、黄丽招、李镇国夫妻共10人提起公诉。

民进党在台南执政逾30年。与台南市长黄伟哲交好的议长邱莉莉，以及民进党立委陈亭妃力挺的无党籍前议长郭信良两方人马，在去年12月和上一届的正副议长选举争夺战中闹得满城风雨。后者在最近一届选举中，强烈指控前者有黑道势力相助，公开恳求台湾总统蔡英文和副总统赖清德“救救台南”。

在选举过程中，200万（新台币，约8.78万新元）“前金”和300万“后谢”的贿选传闻甚嚣尘上，甚至有传言指议员被威胁利诱，投自己废票可获1000万，投邱莉莉可得2000万。

赖清德接任民进党主席后，今年2月1日召开中执会，对涉嫌贿选争议的当选议长邱莉莉、副议长林志展做出停权处分。

