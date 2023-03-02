台外交部：潜在军售案获批展现美高度重视台国防需求

台湾外交部强调，获美国国务院批准的6亿1900万美元（8亿3251万新元）潜在军售案，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，台湾将持续积极提升自我防卫能力，确保台海及印太区域的和平、稳定及繁荣。

台湾外交部星期四（3月2日）在官网新闻稿中说，他们收到美国政府的相关正式通知，并称这是拜登政府今年首度对台军售，也是任内第九度公开宣布军售，持续实践近年来对台军售常态化的政策，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，协助台湾即时获取防卫所需装备，提升国防战力。

外交部也说，面对中国大陆“持续的军事扩张与挑衅行为，台湾将持续积极提升自我防卫能力，同时深化台美紧密安全伙伴关系，以共同捍卫以规则为基础的国际秩序，确保台海及印太区域的和平、稳定及繁荣。”

美国官方在当地时间星期三（3月1日）宣布，总值约6亿1900万美元的F-16弹药和相关设备对台潜在军售案已获得美国国务院的批准。

台湾国防部也就军售案做出回应时指中国大陆常态性派遣军机与无人机袭扰台湾防空识别区，影响台湾空域行动自由，已对台湾形成严峻的军事威胁。面对这一情况，美国基于《台湾关系法》与六项保证，持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定的基础。