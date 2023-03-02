武汉2月新房成交创17年新高

中国武汉房地产市场成交量开始放大，2月新房成交创17年新高，但部分板块去化周期超过20个月，去库存依然困难。

据第一财经报道，中国武汉住房保障和房屋管理局统计数据显示，2023年2月，武汉新建商品房成交12421套，面积140.3万平米，创17年来新高。与1月相比，新房成交套数增长87.2%，同比去年2月，成交套数大涨108.5%。

春节复工之后，武汉一些楼盘售楼部来访来电普遍上涨1至3倍，位于光谷的文投万和竞界开盘售罄，成为武汉兔年第一个日光盘。而新世界汉江云赫、中建大公馆、华润二十四城、武汉城建未来中心、钢旅蓝郡等楼盘也成为各自区域板块的热点代表。

成交量的上涨，让部分项目开始回收此前促销的优惠，“收回折扣、即将涨价”的新房营销宣传随处可见。

价格方面，2月，武汉新房均价16210元／平米，环比上涨0.45%，连续4个月上涨，高于2020年前的武汉均价。此前，武汉新建住宅价格已经环比连续11个月下降。

于武汉楼市反弹现象，中指研究院（华中）市场研究中心主任李国政指出，2022年2月、2023年1月均为春节，因此在数据层面，今年2月成交的环比、同比出现“暴涨”，市场回暖信号被技术性放大，可能造成趋势误判，影响后续政策支持力度，不利于市场稳定发展。因为目前的房贷优惠利率、限购松绑政策等，一般采取动态调整机制，根据市场热度进行收放。

事实上，武汉楼市目前的回暖表现为点状、结构性特征。李国政说，2月新房销售中，主城区、部分性价比高的楼盘，人气与成交提升明显，主城区成交套数占比64.3%。但大部分新城区热度不足，部分板块去化周期超过20个月，去库存依然困难。

