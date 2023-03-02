中共中央政治局委员等领导干部向习近平述职

包括中央政治局委员在内的中共高级领导干部，近期向中共总书记习近平述职。

据新华社3月2日报道，根据中共中央有关规定，中央政治局委员、书记处书记，全国人大常委会、国务院、全国政协党组成员，最高人民法院、最高人民检察院党组书记每年向中共中央和总书记习近平书面述职。近期，他们按规定述职，习近平认真审阅了述职报告，并提出重要要求。

新华社的报道称，党中央集中统一领导是中共的领导最高原则。有关领导干部每年向中共中央和总书记书面述职一次，就增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、履行全面从严治党责任、贯彻落实党中央决策部署、推进本职工作、廉洁自律情况作出报告，是加强和维护中央集中统一领导的重要制度安排。

报道称，十八大以来，中共和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本原因就在于坚持党的领导不动摇，坚持党中央权威和集中统一领导不动摇。2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年，必须全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，确保全党统一意志、统一行动、步调一致向前进，努力实现良好开局，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴打好基础。