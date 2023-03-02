呼和浩特投资近8000万人民币招标建设永久方舱医院

中国已放弃疫情清零的当下，内蒙古呼和浩特发布“永久方舱医院”建设项目招标公告，政府投资8000万元（人民币，下同，约1560万新元）建设拥有868张床位的隔离和保障用房。公告发布后，引发网民质疑，呼和浩特卫生健康委回应称，这是一条正常的招标公告。

综合央广网和界面新闻报道，上述招标信息星期一（2月27日）出现在呼和浩特市公共资源交易服务平台上，招标人为呼和浩特市卫生健康委员会。不过，目前该招标公告已无法在平台上找到。

互联网上流传的招标信息显示，“呼和浩特市永久方舱医院建设项目”已经在呼和浩特市建设工程质量安全中心备案，工程所需资金全部来自政府投资，工程计划总投资7996.46万元，项目已具备公开招标条件。

介绍显示，“永久方舱医院”的建设地点是呼和浩特市黄合少镇，总建筑面积15375.16平方米。此次招标设置床位868张，建设内容为隔离用房和保障用房，其中隔离用房包括隔离区、护士站、休息室、治疗用房、登记用房等；保障用房包括管理用房、污物暂存间、库房、洁净通道等；室外附属工程等。

呼和浩特市卫健委一名工作人员告诉中国媒体，“这是一条正常的招标公告。”

新闻发布后，大部分网民认为，目前冠病恢复“乙类乙管”后，患者已经不需要集中隔离，不明白为何还要招标建设永久方舱医院。不过，也有网民指出，此时建设方舱医院不是针对冠病，而是对未来可能发生的传染病“防患于未然”。

