中国人社部：中国仍是人口和劳动力最多的发展中国家

中国去年录得60多年来首次负增长之际，中国人力资源和社会保障部副部长俞家栋说，目前劳动力供给量的减少仍是在供给高位上的放缓，中国仍是人口和劳动力最多的发展中国家。

据中新社报道，俞家栋星期四（3月2日）在介绍就业和社会保障工作情况的新闻发布会上，针对媒体提问中国人口出现负增长，是否会影响未来国家的经济增长动力时，作出上述答复。

俞家栋说，从就业角度看，人口负增长的问题实际上是对劳动力供给影响的问题。根据国家统计局的数据，中国16至59岁的劳动年龄人口在达到峰值9亿2000万之后开始下降，去年年末为8亿7600万人。

俞家栋说：“这种劳动力供给量的减少还是在供给高位上的放缓，我们国家仍然是人口和劳动力最多的发展中国家。”

俞家栋指出，从结构上看，劳动年龄人口的减少，主要还是大龄劳动力退出劳动力市场、数量下降较快，青年劳动力数量仍稳中有增。同时，今年需要在城镇就业的新成长劳动力据测算为1662万人，规模创近年新高，就业总量压力仍然较大。

俞家栋说，人社部将会坚持实施就业优先政策，强化经济发展就业导向，扩大就业容量，缓解就业结构性矛盾，努力提升就业质量，推动实现高质量充分就业，助力经济高质量发展。

