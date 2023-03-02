头部券商减薪30%到50%？业内称并不知情

对于中国头部券商大幅降薪的传闻，相关券商方面和业内人士均说并不知情。

据界面新闻报道，自去年中金交易员“八万哥”的事迹传遍网络后，券商的降薪风波就没停息过。有媒体报道，某头部券商将降薪，根据不同级别，降薪比例在30%到50%之间。最近还有券商首席在微信群里发言降薪的截图流出，根据截图，该海外首席先发了一篇央企利润增速超过全国GDP增速的文章，随后便表示，“在传央企券商薪酬向银河看齐。”

Choice金融终端显示，2021年，中金公司人均薪酬高达116万元（人民币，下同，22.6万新元），中信证券近95万元，华泰证券、广发证券、国金证券均超80万元，招商证券、中信建投、海通证券等超过70万元。

梳理数据发现，在2019、2020和2021年连续三年人均薪酬分别增长20%、27%和10%后，去年上半年，48家券商的人力成本同比下降11.2%，相当于这些券商合计降薪超过100亿元。

今年2月，中共中央纪委国家监委网站刊发了题为《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章。文章中写道：深化对金融、央企领域和行业“四风”表现形式和特点的认识，坚决摒弃“例外论”“特殊性”“优越性”“无关论”“业务需要论”等错误论调，破除“金融精英论”“唯金钱论”“西方看齐论”等错误思想，整治过分追求生活“精致化”、品味“高端化”的享乐主义和奢靡之风。

不过，对于券商降薪0%到50%的消息，相关券商方面和业内人士均说并不知情。

