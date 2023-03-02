华为在巴塞罗那展示前沿技术：展区9000平方米

150个中国科技企业亮相在巴塞罗那举办的世界移动通信大会展览，其中华为的整个展区达9000平方米。

据新华社和观察者网报道，2023年世界移动通信大会（MWC 2023）在西班牙巴塞罗那开幕，约150家中国科技企业携新产品、新技术参加。

本次大会持续至3月2日，吸引了包括华为、中兴通讯、小米、OPPO、紫光展锐、联想、三大电信运营商、中国信科等150多家中国公司参展。

这些公司围绕5G新动能、数字万物、开放网络、金融科技等热点，首发新机、自研芯片、AI、电池及图像领域的最新技术，展示了卫星通信等前沿性成果。

其中，华为运营商业务集团（BG）首席营销官宋晓迪介绍，整个展区达9000平方米。他说：“大会期间预计有超过1万名注册用户参观华为展区，仅第一天就有超过3000名客户来到展台，其中42%是企业首席技术官等高管客户。”

本届展览中，中兴通讯以“数智新生长”为主题参展，将展出端到端高效网络部署解决方案、云网业融合实现一站式数字服务，以及面向家庭、针对网络绿色节能、面向未来和面向数智生活的相关产品和技术。

在数智生活领域，中兴通讯将通过影音娱乐、智慧家庭、商务出行、行业应用四大场景，展出中兴Axon、中兴Blade、FWA、IoT全家族等产品，并将带来全球首款AI技术裸眼3D平板、超级视听体验的AR眼镜等创新产品。