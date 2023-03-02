港媒：高铁香港段有望4月1日恢复所有长途服务

中国大陆和香港恢复通关后，高铁香港段目前仅恢复了往返深圳、广州等地的短途班次。有消息称，4月1日起香港高铁将全面恢复服务，包括来往北京、上海等地的长途班次。

综合《明报》和《星岛日报》报道，还有消息指3月11日将先恢复部分距离较近的广东城市的往返车次，随后在4月1日全面恢复服务。消息人士称，高铁全面复运日期有待大陆部门落实配合。

据统计，目前香港西九龙高铁站每天运行约77班次（38.5对）列车，往来大陆站点包括福田站、深圳北站、广州南站和广州东站。消息称，3月11日可能优先恢复与潮汕、汕头的往来列车，将班次增加至51对，第二阶段再恢复至疫情前的每日83对往返班次。

香港运输及物流局回复港媒问询称，一直与港铁及大陆相关单位就重启高铁香港段长途服务积极协调和磋商，如有进一步消息会适时公布。港铁回应时也说，目前高铁复运以来，整体运作大致畅顺有序，乘客需求殷切，服务如有调整，会适时公布。

香港实政圆桌立法会议员田北辰说，据他了解3月11日恢复部分班次仍在拉锯，因涉及同地方的管辖区，而4月全线重开则确定。他也提出，希望当局尽快公布售票安排，以免出现高铁复运初期售票时的混乱情况。

香港铁路工会联合会主席林伟强说，长途列车由大陆司机负责，近日未见大陆有关部门安排试长途车，但现在香港高铁站每日短途班次之间时间松动，相信如要试车不难安排。林伟强也说，高铁复运以来除了农历新年外，其余日子客流量不算多，估计恢复长途班次客量可改善，但料最快要到“五一黄金周”才会有明显增长。

