39天内中国有26名医院领导落马

不完全统计显示，今年1月9日至2月17日在39天内，中国至少有26名医院领导落马，或被双开、开除党籍、批捕。他们中有19人担任过院长，七人担任过副院长。

据《中国新闻周刊》报道，落马的26名医院领导中，有18人被查，包括山东省乐陵市人民医院原院长马润洲、湖南省桂阳县第一人民医院副院长肖军兵等。五人被双开，包括山东省滨州市第二人民医院原党委书记、原院长侯月智，四川省资阳市人民医院原副院长卿松，江西省赣南医学院第三临床医学院原院长廖敏，贵州省大方县人民医院原院长吴光明，广东省汕尾市海丰县彭湃纪念医院原院长陈文楷。

另外，还有两人被批捕，即贵州省印江自治县人民医院原院长冯勇、贵州省兴义市人民医院原院长杨玉林。还有一人被开除党籍，取消其退休待遇，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，即德宏州人民医院原党委书记、原院长赵文胜。

多个案例显示，医疗系统腐败问题主要集中在药品配送、设备采购、耗材供应、工程建设等方面，医院多付出的成本会转嫁到患者和财政身上。

近年来，医院中以院长为代表的领导成为腐败高发群体。据《人民日报》健康客户端不完全统计，2022年前11个月，各地共有55位医院院长、书记被查。包括首都医科大学附属北京安贞医院原院长魏永祥、山西医科大学第一医院原院长王斌全等人。