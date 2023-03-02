台外交部驳斥“退役军官向大陆卖情报”报道 要求日媒澄清

针对日本经济新闻报道称高达九成的台湾军官退役后向中国大陆提供情报换取金钱，台湾外交部星期四（3月2日）驳斥报导引用不明消息来源，误导社会大众，已要求该报郑重澄清。

台湾外交部新闻稿说，报道引用不明消息来源，质疑台军忠诚度一事，外交部肯定且支持台国防部此前发布的严正驳斥新闻稿，并强调政府立场整体一贯，不容错假消息蔓延流窜，误导社会大众。

外交部也说，已要求驻日本代表处就该报未经详细查证所作报导表示高度遗憾，并要求该报郑重澄清。

日本经济新闻2月28日起以《台湾未知的真面目》为题，连载系列专题，首篇报道中引述“军方消息人士”称，高达九成的台湾军官，退役后前往中国大陆，以提供台湾军队的情报换取金钱，腐败已成为常态。

据台媒报道，台湾国防部星期三（3月1日）晚说，台军全体官兵捍卫自由民主、守护家园决心始终不变。相关报道凭空杜撰，未经查证即以耸动标题，污蔑台湾官兵气节、分化部队团结，徒令亲痛仇快，无助台海及印太区域和平与稳定。

台国防部说，研析近年陆谍案件，早已发现对岸惯常运用退役人员接触现役人员，已采取应对措施，要求各级落实宣教，并结合肃谍专案清查及自清表白问卷，深入查察高风险对象。台国防部也吁请媒体报道前，善尽客观查证之责任，避免误导视听、无益区域和平稳定。

