中国就业人员数量三年减少逾4000万 分析：人口老龄化影响日益显现

中国就业人员数量过去三年减少超过4100万，分析认为这既反映了冠病疫情对经济的影响，也反映了劳动年龄人口的减少。

中国国家统计局星期二（2月28日）发布的《中国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年末全国就业人员约有7.335亿，这低于2019年的7.747亿。

彭博社引述香港科技大学人口学家巴斯滕（Stuart Gietel-Basten）说，就业人员的减少反映了多方面的因素，包括疫情导致的青年失业率上升，以及“工作年龄人口经典年龄段”的人数减少。

中国16至59岁人口的数量自2012年以来一直在逐渐下降。过去三年，这一年龄段的人口数量减少了3800万，至8.576亿，下降速度比往年明显加快。

北京大学经济学家卢锋说，人口结构变化是2022年就业人数下降的驱动因素，达到60岁退休年龄的人口急剧增加。

由于防疫限制措施的取消和感染病例的急剧下降，预计中国经济今年将加速增长。

在这背景下，麦格理证券中国经济学家胡伟俊预计，中国的就业人数“今年可能会随着人们重新加入劳动力大军而增加”。他还说：“由于人口老龄化，（就业人数）仍将保持结构性下行趋势。”

据彭博社报道，尽管预期寿命已经提高，但中国的退休年龄四十多年来一直没有改变，仍然是男性60岁，女性55岁。中国1960年代的生育高峰意味着，大量工作人口会在当前年代从16至59岁的年龄段中消失。

报道称，中国将退休年龄改革列为今年主要的经济任务之一，来临在全国人大会议上发布的政府工作报告可能会提供更多细节。

另一方面，根据中国国家统计局的数据，中国劳动力人口的城镇化程度过去十年也显著提高，经济学家认为这种趋势有利于经济增长。去年，城镇就业人员占全国就业人员比重约为63%，高于十年前的大约50%。

中国工人的生产率也在提高。国家统计局指出，2022年全员劳动生产率提高了4.2%。不过，这一增速已经较2010年代每年的6%左右放缓。

中国人力资源和社会保障部副部长俞家栋星期四（3月2日）在新闻发布会上说，中国劳动年龄人口的减少，主要是因为大龄劳动力退出劳动力市场，并称中国仍是人口和劳动力最多的发展中国家。