港媒：有人铸造余茂春铜跪像并写上“当代秦桧”

香港媒体报道，有中国大陆民众铸造了美国国务院前中国政策首席顾问余茂春的铜跪像，并在跪像写上“当代秦桧，‘汉奸’第一人”。

《星岛日报》星期五（3月3日）报道，这座跪像的图片最近在互联网流传，跪像上写有一段文字：“当代秦桧，‘汉奸’第一人。1962年祖籍安徽，生于重庆，南开大学历史系毕业，公费留美，现美籍。美对华霸凌政策的背后‘操刀手’，为美涉疆，涉藏，涉台等一系列恶毒反华出谋划策。六亲不认，助纣为虐。背叛家国，数典忘祖。”

秦桧是南宋宰相，被指是谋害抗金名将岳飞，后人在纪念岳飞庙宇铸造了秦桧夫妇跪像。

对此，余茂春星期四（3月2日）在推特用英文回应：“因历史缘故，我想买下这件共产主义宣传作品。”

余茂春毕业于南开大学历史系，后负笈美国，于柏克莱加州大学获博士学位，毕业后到了美国海军学院任教。

他也是特朗普政府对华战略转向强硬的幕后推手之一，因此被中国网民骂是“汉奸”，更被母校重庆永川中学除名，以及被安徽故乡余氏家族逐出族谱。

中国外交部去年12月称美国因西藏人权对中国官员的制裁，严重违反了国际关系基本准则，宣布也反制裁余茂春和美国国会及行政当局中国委员会办公室副主任斯坦恩（Todd Stein）。

