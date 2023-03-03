秦刚驳斥中国试图干涉加拿大大选指控

中国外交部长秦刚星期五（3月3日）在一份声明中驳斥了关于中国试图干涉加拿大选举的指控。

据中国外交部网站消息，秦刚在星期四（2日）于新德里出席二十国集团外长会期间同加拿大外长乔利会见，驳斥了中国驻加使领馆试图“干涉”加拿大大选的指控。

秦刚说，中国对加“干涉行为”完全是子虚乌有、无稽之谈，中方坚决反对。他说，中国从不干涉别国内政，也反对任何国家干涉别国内政。

声明指出，中国驻加使领馆恪守《维也纳外交关系公约》，致力于促进中加关系和各领域交流合作。加方应采取切实措施，保障中国驻加外交机构正常履职，不让谣言及炒作干扰两国关系。

据路透社报道，加拿大《环球邮报》（The Globe and Mail）在今年2月引述加拿大安全情报局机密文件报道，中国已制定策略，目的是要影响2021年加国大选。随后，加拿大主要反对党保守党领袖普瓦利耶弗尔指责加拿大总理特鲁多忽视中国的干预行动，并从中获益。

特鲁多表明，外国干预加国选举是非常严重的问题，加拿大须对中国可能干预加国大选保持警惕。

加拿大国会委员会在听取了高级情报官员的证词后，星期四通过了一项动议，要求联邦政府对外国干涉选举的指控进行公开调查。该动议不具约束力，但将对特鲁多的自由党政府增加压力，即对外国参与者，特别是中国，是否曾试图干涉2021年和2019年大选展开广泛公开调查。

加拿大安全情报局局长维尼奥特（David Vigneault）星期三在一场国会委员会听证会上指出，加拿大最近两次选举没有出现重大的外国干预，但正在对媒体的报道和相关情报进行调查。

