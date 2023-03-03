香港下月将到英国“抢人才” 吸引学医港人回流

香港人才流失波及医疗业，当局下月将到英国“抢人才”，吸引在当地留学的香港学生回流。

据“香港01”报道，香港医务卫生局局长卢宠茂接受专访时坦言，移民潮等多种因素使香港医学界出现人手短缺，目前每1000人平均只有两名医生，比新加坡的2.8个及欧美国家的3个低。他说：“整个香港出现人手短缺的问题，某程度上有移民因素，有社会、政治环境等很多原因。”

最新数字显示，截至去年10月，香港医生流失率为8.1%，而护士流失率则有10.7% 。另外，据预算案账目资料，公立医院医护人手持续流失，2022至2023年度只有6450名医生，较去年少34人，当中专科医生人手更按年少105人。

卢宠茂说，香港已多方面去增加医疗人手，包括增加医科生学额及延迟退休年齡等，而香港也应更积极吸引这方面的人才。

不过，香港近年推出吸引医生的措施未见成效。立法会早前通过《2021年医生注册（修订）条例》，允许指定院校毕业的非本地培训医生来港工作五年后免试注册。不过，至今来港人数不多，医专主席梁嘉杰早前透露，修订后至今只有十多名经特别注册的非本地培训医生正接受评核。

被问到当局有没有为“抢人才”设目标，卢宠茂说，如短时间内可以吸引到100名医生，就可以彰显医管局有能力吸引到人才。不过，卢宠茂承认，现时离目标有很大差距，修订条例后只有十多人愿意来港，但他认为这与疫情限制措施有关。

卢宠茂透露，医管局下月会派出一个团队到特别多香港人留学读医的地方“抢人才”，首站是英国。他说，当局会为它们提供很多协助，让他们在搬回来的过程中，给予住房或其他各方面支援。

对于有政界声音建议，直接免试引入内地医生，卢宠茂则重申，目前引入海外医生须跟随条例的原则，即该医生须有与香港两大学资历相若的海外认可医学资格。