台行政院长：绝对没有要学生上战场、做武器

台湾行政院长陈建仁针对《全民防卫动员准备法》修订争议回应说，他已要求国防部和各部会收集意见、审慎研议，并强调绝对没有要学生上战场、做武器，也没有新闻箝制问题。

综合《自由时报》、中央社等台媒报道，陈建仁星期五（3月3日）赴立法院报告疫后特别预算案并备质询。他在会前接受媒体联访时说，《全民防卫动员准备法》是国防部因应国家安全，基于紧急命令发布时的方式来做检讨，而在检讨过程中外界有一些误会。

他强调，绝对没有要学生上战场、没有要学生做武器，也没有新闻箝制问题。

陈建仁说，整个预告过程会收集各界意见，并要求国防部和各部会针对各界的建议，要好好收集、分析研议，也请国防部和各界多作沟通，让社会能了解《全民防卫动员准备法》的重要性。

台湾国防部上星期二（2月21日）预告修法，将《全民防卫动员准备法》修正草案更名为《全民防卫动员法》。预告期为14天，草案仍须陈报行政院审查后，函送立法院审议。

报道称，根据草案内容，台湾总统如果因战争下达实施动员令，为因应新闻及不实信息传播，要求由县市政府配合办理应对出版、广播电视、网络平台与应用服务提供者等实施调查、统计、编组及规划，对新闻业者实施必要管制。

修法草案增订动员实施时期，若散播有关动员、征用等假信息，将被处三年以下有期徒刑、拘役或罚款100万元（新台币，同下，约4万4000新元）以下。以广播、电视、电子通讯、网络等工具发送假信息者，加重其刑至二分之一。

此外，也可对16岁以上学生进行造册，战时支援军需生产。