澳外长与秦刚会面 敦促中国不要向俄罗斯提供武器

澳大利亚外长黄英贤说，她与中国外长秦刚会面时谈及俄乌战事，并表明所有国家都希望看到中国“做正确的事”，而不是向俄罗斯提供武器。

美国和盟友们最近几个星期声称，中国正考虑向俄罗斯提供武器，并警告北京不要这么做。中国否认有意为俄罗斯提供武器，并指美国散播虚假消息。

据路透社报道，黄英贤在印度新德里举行的二十国集团（G20）外长会议场边与秦刚会面时，提到了俄乌战事。

她向媒体透露，正在乌克兰发生的事，“责任全在俄罗斯身上”，但考虑到中国与俄罗斯的密切关系，世界期待中国在乌克兰问题上发挥负责任的领导作用。

她说：“乌克兰总统泽连斯基曾表示，愿意相信中国会做正确的事情，不会向俄罗斯提供武器。这不仅是澳洲的呼吁，也是所有国家的呼吁。”

路透社早前引述多名美国官员和其他消息来源报道，美国正试图拉拢及争取亲密盟友支持，一旦中国为俄罗斯提供军事支援，就对中国实施新制裁。

另据中国外交部官网星期三（3月2日）晚上发布的消息，秦刚强调，在乌克兰问题上，中国立场的核心就是劝和促谈。“中方从一开始就呼吁停火止战，通过外交谈判政治解决危机，将继续为此发挥建设性作用”。

秦刚说，中澳要落实好两国领导人峇厘岛会晤重要共识，切实尊重彼此核心利益和重大关切，珍惜呵护双边关系企稳向好的积极势头。两国已重启或恢复外交、经贸等机制性对话磋商，要继续推进各层级对话交流。

他并说，双方要正确看待并妥善处理分歧，解决好各自合理关切。希望澳方为中国企业赴澳投资兴业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

