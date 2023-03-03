中国央行副行长称房地产泡沫已得到遏制

中国人民银行副行长潘功胜说，中国房地产泡沫已经得到遏制，市场信心加快恢复，交易活跃性有所上升。

综合财联社、路透社报道，人民银行副行长潘功胜星期五（3月3日）在国新办新闻发布会上说，2021年下半年以来，以恒大为代表的部分房企由于长期高杠杆、高负债、高周转经营患上了严重的“高血压”，资产负债表持续处于高风险状态。

潘功胜补充，加上房地产市场中长期需求中枢水平下移，以及持续三年的疫情冲击对就业、收入预期影响较大，多重因素的叠加放大了房地产市场风险的外溢性。他将这比喻为房地产市场从“高血压”变成“中风”。

潘功胜说，针对房地产市场出现的调整，金融监管部门出台了“金融16条”，从供给和需求两端发力，促进房地产市场平稳运行。随著疫情形势的好转，前期出台政策的作用空间大幅改善，市场信心加快恢复，近期房地产市场交易活跃性有所上升，房企融资环境明显改善。

潘功胜指出，当局将坚持“房住不炒”定位，吸取中国房地产市场发展经验和教训，支持改善性住房需求和租购并举制度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

中国房地产在过去两年需求疲软后在今年2月份首次实现同比增长。追踪该行业的克而瑞星期二（2月28日）发布的非官方数据显示，中国百强房企月销售额比2022年2月增长14.9%，至相当于665亿美元（895亿新元）。这是自2021年7月该行业开始滑坡以来，这一衡量销售的指标首次出现同比增长。