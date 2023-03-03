中国央行将推动《金融稳定法》出台

中国人民银行行长易纲说，将推动《金融稳定法》的出台，并强化加强常态化的监管，支持平台企业健康规范发展。

据澎湃新闻报道，易纲星期五（3月3日）出席中国国务院新闻办公室举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。他在会上说，中国的金融风险总体上是收敛的，少数问题的中小金融机构的改革和化解也取得了重要进展。

易纲也说，《金融稳定法》已经通过了中国全国人大的第一次审议，将推动金融稳定法的出台，将各类金融活动全部纳入监管，保护最广大的老百姓中小投资者被保险人的利益，做好平台企业金融服务的整改，强化加强常态化的监管，支持平台企业健康规范发展。

据新华社报道，《金融稳定法》草案去年12月27日首次提请全国人大常委会会议审议。

报道称，草案立法的总体思路是坚持中共对金融工作的集中统一领导，统筹发展和安全；坚持问题导向和系统观念，着力完善金融风险事前防范、事中化解和事后处置全流程全链条制度安排，明确相关职责和措施；坚持市场化法治化方向，压实相关方的风险处置责任，既防范系统性风险，又防范道德风险；坚持权责一致，立足国情，依法合理界定职责分工，健全协调配合的工作机制。

该草案共六章49条，主要规定涉及建立金融稳定工作机制，强化金融风险防范机制，完善金融风险化解机制，明确金融风险处置职责分工和后备资金来源，充实金融风险处置措施等方面内容。