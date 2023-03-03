中国央行副行长：多数城市首付比例已达底线

中国人民银行副行长潘功胜说，除了个别的热点城市，中国绝大多数城市的首付比例政策下限已经达到“底线”。

据财新网报道，潘功胜星期五（3月3日）在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说，中国各部门各地方认真落实房地产长效机制，房地产行业快速扩张、价格过快上涨、房地产市场泡沫化的势头得到了遏制；下一步将完善房地产金融基础性制度和宏观审慎管理制度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

他说：“随着疫情形势的好转和疫情防控政策的调整，前期出台政策的作用空间和作用效果大大改善，近期市场信心加快恢复，房地产市场交易活跃性有所上升，房地产行业尤其是优质房地产企业的融资环境明显改善。”

潘功胜也说，2022年9月至12月，房地产开发贷款新增2300亿元（人民币，下同，约449亿新元），同比多增4200亿元；2022年四季度，房地产企业境内发债1200亿元，同比增长22%；2023年1月，房地产开发贷款新增超过3700亿元，同比多增2200亿元；境内房地产债券发行400亿元，同比增长23%。

从需求端看，央行因城施策、实施差别化的住房信贷政策，并持续引导实际利率和首付比例下行，支持刚性和改善性住房需求。潘功胜介绍，截至2022年12月，新发放的个人住房贷款平均利率较2021年末已经下降了约140个基点。

此外，潘功胜说，“除了个别的热点城市，绝大多数城市的首付比例政策下限已经达到全国底线”。

根据2016年发布的《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》，原则上居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款最低首付款比例为25%，向下可浮动5个百分点。

潘功胜也将2021年下半年来的部分高危房地产“爆雷”比喻为“从‘高血压’变成‘中风’”。 2021年下半年以来，以恒大为代表的部分房地产企业由于长期“高杠杆、高负债、高周转”经营，资产负债表持续处于高风险状态，最终不可持续出现风险。

潘功胜说：“加上房地产市场中长期需求中枢水平下移，以及持续三年的疫情冲击对就业、收入预期影响较大，多重因素的叠加放大了房地产市场风险的外溢性。”