中国民办教育协会辟谣恢复发放课外辅导牌照

针对网传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”的消息，中国民办教育协会辟谣，指消息纯属谣言，是别有用心的人恶意炒作。

近日网传图片显示，“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”，获得牌照的公司可恢复向义务教育阶段的学生提供课外辅导服务，并称“这些公司必须以非营利方式经营课外辅导，但允许在其他业务上盈利”。

“中国民办教育协会官微”微信公众号星期五（3月3日）发布消息说，网传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”为标题的图片信息纯属谣言，是别有用心之人恶意炒作。

中国民办教育协会指，上述网传消息是2021年11月10日的报道，且内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。

据中国民办教育协会官网介绍，中国民办教育协会是由国家教育部和民政部正式批准，于2008年5月17日正式成立的国家一级社团法人单位，是由全国各级各类民办教育机构和民办教育工作者自愿结成的、行业性非营利社会组织。

中国官方在2021年7月发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，全面规范校外培训，包括培训机构不得占用节假日、休息日和寒暑假组织学科类培训、现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，并禁止上市融资等资本化运作等，被称为史上最严“双减”令，政策出台后引发教培行业广泛的裁员潮和倒闭潮。