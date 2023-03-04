四川自贡暂不采纳公积金“一人购房全家帮”提议

中国四川省自贡市决定暂不采纳公积金“一人购房全家帮”的提议，一些实施相关政策的四川城市已被要求整改。

据四川省自贡市自流井区政府网站及荣县政府网站星期五（3月3日）消息，自贡市住房公积金管理中心在回应两名政协提出的相关提议时说，该提议与目前中国国务院《住房公积金管理条例》、住建部等四部门及国家审计署相关规定以及住房公积金监管司相关要求不符，因此决定暂时不采纳上述提议。

自贡市住房公积金管理中心引述中国国务院的规定说，住房公积金应当用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房，任何单位和个人不得挪作他用，且条例严禁地方政府自行出台政策扩大公积金提取范围，包括父母子女间提取互用。

当局还说明，川渝一些城市推出“代际互助”政策均已被要求整改，同时重庆、成都及川南地市均未推出此政策，也明确表示不推出与规定不符的政策。

自贡市政协十六届二次会议两名政协委员提议，凡是在自贡市范围内购房的，不管是新房还是二手房，均可实施“一人购房全家帮”政策，即单身职工贷款购房，其父母可作为共同还款人提取住房公积金帮助还贷；已婚职工贷款购房，双方父母可作为共同还款人提取住房公积金帮助还贷；父母贷款购房，子女或已婚子女夫妻双方可作为共同还款人提取住房公积金帮助还贷。

事实上，四川省资阳和绵阳市去年9月也相继发表文章和政策文件，提到公积金存储职工购房时可提取配偶或双方直系亲属公积金贷款，实行“一人购房全家帮”。

据澎湃新闻不完全统计，截至2022年末，至少包括湖南邵阳、广东潮州、河北秦皇岛、广东珠海、江西赣州、河北沧州、安徽池州、云南楚雄、河北唐山、湖北咸宁、福建泉州、天津、安徽马鞍山、广东深圳、海南、河南信阳、宁夏吴忠市、浙江湖州、江苏连云港、浙江台州、甘肃定西、四川遂宁、安徽滁州、广东汕尾、宁夏银川、四川资阳、四川绵阳、辽宁沈阳、浙江绍兴、山东聊城、湖北荆州、河南荥阳、安徽来安等超30个地方政府发布公积金贷款新政，多地在政策中提到，子女购房可提取父母公积金，实行“一人购房全家帮”。